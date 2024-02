Zhanle Pan domine le 100 m nage libre, premiers titres pour Laura Stephens et Finlay Cox

Le Canadien Finlay Cox a aussi décroché sa première couronne mondiale en remportant le 200 m quatre nages en 1:56.64 devant l'Américain Carson Foster, 2e en 1:56.97. L'Italien Alberto Razzetti s'est paré de bronze en 1:57.42.

Déjà lauréate sur 100 m dos mardi, l'Américaine Claire Curzan a réalisé le doublé en remportant le 50 m dos en 27.43. L'Australienne Iona Anderson s'est emparée de la médaille d'argent à seulement 2 centièmes (27.45). La Canadienne Ingrid Wilm a complété le podium en 27.61.

Pour la dernière course de la journée, la Chine a remporté le relais 4x200m dames en 7:47.26 devant la Grande-Bretagne (7:50.90) et l'Australie (7:51.41). Jeudi matin, la Belgique, avec Valentine Dumont, Camille Henveaux, Lucie Hanquet et Lotte Vanhauwaert, n'avait pas réussi à se qualifier pour la finale, réalisant le 15e temps des 18 engagés en séries.