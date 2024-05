Le général pour Alberto Bettiol, la dernière étape pour Valentin Retailleau

L'Italien Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) a remporté la 49e édition des Boucles de la Mayenne, course cycliste de catégorie 2.Pro, à l'issue de la 4e et dernière étape, dimanche. Cette dernière étape, longue de 169,2 km entre Quelaines-Saint-Gault et Laval, a été remportée par le Français Valentin Retailleau (Decathlon AG2R La Mondiale).