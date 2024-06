Jarno Widar devient le premier Belge à remporter le Tour d'Italie espoirs, à 18 ans

Jarno Widar est devenu le premier coureur belge à remporter le Giro Next Gen, le Tour d'Italie espoirs, à l'issue de la 8e et dernière étape courue dimanche. Le coureur Lotto Dstny s'est adjugé le classement général après deux victoires d'étape, et décroche ainsi le prestigieux maillot rose.

Le top 10 du classement général n'a pas bougé au cours de la 8e étape. Jarno Widar s'impose ainsi avec 52 secondes d'avance sur l'Espagnol Pablo Torres (UAE Team Emirates). Un autre Espagnol, Pau Marti (Israel Premier Tech), est monté sur la 3e marche du podium à 58 secondes du vainqueur.

Espoir de première année (18 ans), Widar a dessiné sa victoire en remportant les 3e et 6e étapes. Il a dompté les pentes à Pian della Mussa et à Fosse pour se construire une avance suffisante et s'imposer au général. Le prometteur coureur a déjà brillé chez les juniors en remportant le Tour des Flandres et le championnat de Belgique. Récemment, il a dominé l'Alpes Isère Tour (2.2) chez les seniors. Widar est lié à Lotto Dstny jusqu'en 2027.