Tim Merlier s'impose à Rome: "Une belle manière de terminer le Giro"

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) s'est offert une 3e victoire d'étape sur le 107e Giro en enlevant la 21e et dernière étape dimanche à Rome. Il a devancé sur la ligne l'Italien Jonathan Milan (Lidl-Trek) et l'Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

"Ce n'était vraiment pas mon meilleur sprint", a déclaré Tim Merlier. "Je dois en fait m'excuser auprès de mes coéquipiers. Je n'ai tout simplement pas pu les suivre. C'était tellement mouvementé. J'ai ensuite joué au casino. Luke Lamperti et Bert Van Lerberghe ont roulé devant moi pendant les deux derniers kilomètres. Ensuite, j'ai vu Van Lerberghe me laisser la voie libre, mais je n'ai pas pu garder sa roue. Finalement, je gagne quand même. J'aime les sprints sur les pavés. Regardez la Nokere Koerse, c'est une autre course décidée sur les pavés et j'y ai réussi plusieurs fois".

Après ses succès dans les 3e et 18e étapes, c'est la 3e victoire de Merlier sur ce Giro. "Cela fait bizarre. Tout le monde était déjà dans un mode un peu différent hier (samedi). Dans l'avion, on buvait même de la bière. Dans cette dernière étape, les choses ont été très calmes au début, puis tout s'est accéléré. C'est une belle victoire pour terminer le Giro".