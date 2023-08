Lewis Hamilton et George Russell prolongent avec Mercedes jusqu'en 2025

Hamilton, 38 ans, évolue depuis 2013 chez Mercedes, avec qui il a remporté six de ses sept tires mondiaux, remporté 82 victoires et décroché 78 pole positions. "Cette prolongation assure la pérennité du couple équipe-pilote le plus performant de l'histoire de la Formule pour au moins une 13e année", a indiqué l'équipe dans un communiqué.

Russell, 25 ans, est titulaire chez Mercedes depuis 2022, après avoir effectué un remplacement pour un Grand Prix en 2020.