Une course insolite: une Formule 1 défie... un homme volant sur le circuit de Spa-Francorchamps (vidéo)

Le dernier week-end d'août est traditionnellement synonyme de Grand Prix de Belgique de Formule 1, et 2022 n'échappe pas à la règle.

Durant tout le week-end, les bolides les plus rapides de la planète font le show sur la piste du circuit wallon à l'occasion du Grand Prix de Belgique.

Si le samedi est réservé aux essais libres et aux qualifications, une petite course totalement insolite a été proposée aux spectateurs présents sur place.

La vidéo a été tournée sur place et aussitôt publiée sur Twitter par un fan présent sur place. Cette personne se présente comme un fan de Georges Russel et Daniel Ricciardo.

La course aura lieu demain à 15h. On sait déjà que Max Verstappen et Charles Leclerc partiront en fond de grille pour avoir changé des éléments dans leur moteur.