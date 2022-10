ATP Tokyo: Sander Gillé et Joran Vliegen passent le premier tour du tableau final

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen, associés, se sont qualifiés pour les quarts de finale du double au tournoi de tennis sur surface dure de Tokyo, une épreuve ATP 500 dotée de 1 953 285 dollars, lundi dans la capitale japonaise.

Après avoir franchi les deux tours de qualifications, la paire belge de Coupe Davis s'est imposée face à deux Japonais, Toshihide Matsui (ncl), 44 ans, et Kaito Uesugi (ATP 246 en double), 27 ans, bénéficiaires d'une invitation. Non sans mal, s'imposant en définitive 3-6, 7-6 (7/5) et 10/8 au super jeu décisif au bout d'une heure et 31 minutes de jeu. En quarts de finale, les Belges seront opposés soit à la deuxième paire tête de série, victorieuse à Wimbledon cette année, les Australiens Matthew Ebden (APT 33 en double), 34 ans, et Max Purcell (ATP 38), 24 ans, soit à un duo composé de l'Australien Alexei Popyrin (ATP 439), 23 ans, et de l'Indien Ramkumar Ramanathan (ATP 69), 27 ans. Sander Gillé, 31 ans, 72e mondial en double, et Joran Vliegen (ATP 87) avaient été éliminés en quarts de finale à Séoul jeudi dernier. Ce sont les seuls Belges engagés dans la capitale japonaise. Au premier tour en Corée du Sud, le duo avait mis un terme à sept défaites de rang dans un tournoi sur le circuit principal. Une série à laquelle il faut ajouter trois revers enregistrés en Coupe Davis à Hambourg. (Belga)