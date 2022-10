Gala du Flandrien - Lotte Kopecky reçoit le trophée Patrick Sercu

(Belga) Brillante sur la route comme sur la piste, Lotte Kopecky a reçu, mardi soir à Bruges, le trophée Patrick Sercu, qui récompense le ou la cycliste belge qui a brillé sur les autres disciplines que la route. Cette distinction du Gala du Flandrien, organisé par le quotidien Het Niewsblad, a été remise à Kopecky par le spécialiste de la piste Iljo Keisse, qui tirera sa révérence à l'issue des Six Jours de Gand.

Elle a notamment été préférée à Gianni Vermeersch, devenu récemment le tout premier champion du monde de gravel. Outre son incroyable saison sur route, avec des victoires aux Strade Bianche et sur le Tour des Flandres, Kopecky a brillé sur la piste en ajoutant quatre médailles d'or à son impressionnant palmarès. Championne d'Europe de la course aux points et de la course à l'élimination à Munich en août, elle a ponctué son année civile avec deux titres mondiaux, lors de la course à l'élimination et de l'américaine, avec Shari Bossuyt. Lotte Kopecky est la troisième à soulever ce trophée Patrick Sercu, attribué au meilleur coureur sur piste, en cyclocross, BMX ou mountainbike, après Victor Campenaerts et son record de l'heure réalisé en 2019 et Tim Celen et ses exploits lors des Jeux Paralympiques en 2021. (Belga)