153 nouveaux magasins Action: l'enseigne d'origine hollandaise cartonne et promet "des réductions de prix jusqu'à la fin de l'année"

La chaîne de magasins Action, d'origine hollandaise et présente un peu partout dans notre pays, confirme sa très bonne santé financière. En effet, le chiffre d’affaires de la marque ne cesse de croître depuis quelques mois. Dernièrement, son chiffre a augmenté de 30,5%, de manière à atteindre près de 8 milliards d’euros au cours des 9 premiers mois de l’année en cours. Les explications de cette augmentation sont simples : une forte croissance des ventes dans l’ensemble des magasins, mais également une expansion internationale très rapide. De fait, Action a ouvert 153 nouveaux magasins entre janvier et septembre, portant le total à 2.416 magasins répartis dans 11 pays d’Europe .

Se basant sur des produits à très bas prix, Action veut continuer sur cette lancée. En effet, depuis cet été, la marque nous dit dans un communiqué qu'elle déjà réduit ses prix grâce à la baisse des coûts de matière première. Et cela devrait continuer.

"Proposer des articles au prix le plus bas possible, c’est notre ADN", explique la CEO Hajir Hajji. "Depuis l’été, nous avons vu la tendance à l’augmentation des prix d’achat s’inverser, ce qui nous a permis de réduire le prix de plus de 900 articles. Bien sûr, nous constatons des augmentations de coûts tels que le loyer et la main d’œuvre, mais dans l’ensemble, nous sommes encore en mesure de réduire les prix de plusieurs produits", apprend-on ce jeudi. "Nos clients pourront ainsi bénéficier de nouvelles réductions de prix au moins jusqu’à la fin de l’année", conclut-elle.

Il s'agit bien entendu d'une communication du groupe Action, nous ne sommes pas en mesure de vérifier ces promesses. Mais si elles se vérifient, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de cette enseigne low-cost. Des prix qui baissent ou qui stagnent, vu l'inflation moyenne dans les supermarchés que nous évoquons tous les mois via le panier RTL info / Test Achats, c'est plutôt rare:

Rappelons que les magasins Action représentent, via les petits prix qui incitent les clients à acheter des choses dont ils n'ont parfois pas besoin, un certain modèle de distribution. Un modèle qui va à l'encontre des efforts de sobriété de consommation attendus afin de lutter contre les transports de marchandises en provenance des quatre coins du monde, et contre la fabrication en masse d'objets à la qualité parfois douteuse, dans des conditions qui peuvent l'être tout autant.