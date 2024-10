"C'est énorme": les chocolatiers obligés d'augmenter le prix de leurs produits pour les Fêtes de fin d'année

Le prix du chocolat a pris 28 % entre septembre 2023 et septembre 2024, et 39 % depuis janvier 2022. Le prix de la tonne de cacao tourne autour des 7.000 €. Il était de 2.000 € la tonne en 2021 et a grimpe à plus de 12.000 € en mai dernier. Il est donc depuis redescendu à 7.000 €. Le prix du cacao a augmenté de près de 40% depuis 2 ans et demi, de 28% en 1 an.

Depuis janvier 2022, notre panier a augmenté de 27 % en moyenne. L'inflation actuelle des prix doit donc être relativisée. Ainsi, le prix des produits laitiers et des produits d'épicerie reste de 29 % plus élevé qu'à l'époque.

Résultat: les prix augmentent sans cesse dans les grandes surfaces mais surtout chez les artisans chocolatiers. Cette hausse s'en ressent dans les magasins avec des chocolats qui s'annoncent entre 5 et 10% plus chers en vue des fêtes de fin d'année; à savoir Halloween, Saint-Nicolas, et évidemment Noël.

Chez les artisans chocolatiers, on confirme ce sentiment. Jérôme Grimonpon, chocolatier à Bruxelles, meilleur chocolatier en 2020, continue à produire des pralines, des truffes, et des tablettes, malgré le fait que le prix du cacao a fait fois 6 cette année. "Cela devient de plus en plus cher à produire, de plus en plus cher à vendre", affirme le chocolatier. "Chaque année, on augmente généralement de 1 à 2% voire 3% quand il s'agit de grosses années mais c'est vraiment très rare. Là, on a vraiment dû impacter de 10%, ce qui est énorme..."

Une gêne pour les foyers?

Avec peut-être donc des clients qui vont éviter le chocolat à la fin de l'année alors qu'il s'agit de la période où les artisans réalisent 25% de leur budget annuel. "Certaines personnes vont prendre ces décisions-là mais en général, cela reste un achat plaisir", estime Jean-Philippe Darcis, patissier-chocolatier à Verviers. "Sur une tablette en grande surface, c'est 2 à 3 euros, ce n'est pas non plus une augmentation qui va vraiment gêner les budgets des ménages. Ils aiment bien leur petit carré de chocolat le soir..."