Le conflit au Proche-Orient impacte-t-il l'économie en Belgique? Le patron de Belfius évoque une "surprise"

Quelles peuvent être les conséquences pour la Belgique des tensions actuelles entre Israël et l'Iran? Marc Raisière, patron de Belfius, admet que "les marchés financiers n'aiment pas ce type d'incertitude", en évoquant également "la guerre en Ukraine et l'incertitude liée aux élections qu'elles soient américaines ou dans la majorité des pays européens".

Si le conflit au Moyen-Orient venait "à s'envenimer", l'économie pourrait en ressentir les effets. Cela pourrait passer par "une augmentation du prix du pétrole, sans doute" et plus globalement "une augmentation de l'énergie". Le prix de l'or et de la valeur de l'or, de son côté, "va continuer à augmenter". "Il a pris plus de 30 % depuis le début de l'année," précise Marc Raisière. Aussi, toujours selon le patron de Belfius, les marchés boursiers, qui ont fortement progressé depuis le début de l'année, "risquent de voir leurs primes de risque augmenter".