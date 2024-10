Faillite du magasin Babykid: les clients pourront-ils récupérer leur argent?

"Le plus important, c'est de déclarer la créance le plus rapidement possible", tel est le conseil principal d'Hani Madani aux personnes qui doivent récupérer de l'argent auprès de l'entreprise Babykid (ou n'importe quelle société déclarée en faillite). Pour ce faire, les créanciers peuvent se rendre sur la plateforme RegSol.

Ensuite, "je prendrais contact avec les curateurs pour essayer d'identifier le sort des actifs", ajoute l'avocat. Le ou les curateurs sont des avocats désignés par le tribunal pour administrer une faillite et procéder à la liquidation de cette dernière.