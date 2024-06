95% des ménages belges disposent d'une couverture 5G

Ces taux concernent la couverture extérieure. A l'intérieur des habitations, un peu plus de trois quarts des ménages belges jouissent d'une bonne couverture 5G.

C'est Telenet qui offre actuellement la couverture la plus élevée avec 95% des ménages couverts, talonné par Proximus (92%) et Orange (83%). En termes de territoire, l'opérateur flamand propose également la plus grande couverture extérieure 5G avec 85% du pays, suivi par Proximus (75%) et Orange (63%).