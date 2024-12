L'avion du futur conçu en Belgique ? Sonaca s'allie à une société espagnole pour devenir un leader mondial de l'aviation durable

Partager:

Sonaca s'allie à Aciturri pour devenir un leader mondial de l'aviation durable. Une alliance stratégique vient d'être scellée entre l'entreprise wallonne et la société espagnole. L'objectif est que ces deux fleurons industriels jouent ensemble un rôle crucial dans la conception de l'avion de demain.

Dans un tournant majeur pour l'industrie aéronautique, Sonaca, un des leaders mondiaux dans le développement et la fabrication de structures d’avions, annonce l’acquisition de 51 % des activités d’aérostructures d’Aciturri, un spécialiste européen de renom dans le domaine des structures composites. La société belge située à Gosselies dévoile cette information ce vendredi dans un communiqué. Ce partenariat stratégique vise à créer un champion européen dans la conception de l’avion de demain et à renforcer la position de l’Europe dans la transition vers un transport aérien plus durable. Grâce à cette alliance, Sonaca et Aciturri fusionneront leurs expertises pour constituer un groupe de près de 6.200 employés répartis sur sept pays, avec un chiffre d’affaires de plus de 1,1 milliard d’euros en 2024. Ensemble, ils se positionneront comme le troisième acteur mondial indépendant dans le secteur des aérostructures, derrière les grands constructeurs d’avions et de moteurs. L’union des compétences de Sonaca, entreprise wallonne, et d’Aciturri, société espagnole, permettra d’offrir une expertise unique à l’industrie aéronautique, notamment dans le développement de nouveaux avions plus respectueux de l’environnement.

"Face à la consolidation mondiale du secteur des aérostructures, Sonaca et Aciturri unissent leurs forces pour jouer un rôle de premier plan à l’échelle mondiale. Ce n’est qu’en devenant ensemble un leader européen et mondial que nous permettrons à l’Europe de conserver une position de premier plan dans la conception et la production des futurs avions plus durables", estime Yves Delatte, CEO de Sonaca. Un objectif commun : l'aviation à faibles émissions Dans un contexte où les efforts de recherche et de développement pour des solutions de transport aérien à faible émission de carbone s’intensifient, cette alliance représente une étape clé pour atteindre les objectifs environnementaux du secteur aéronautique. En unissant leurs forces, Sonaca et Aciturri visent à accélérer les programmes de recherche en matière de transport aérien durable. Leur ambition commune : développer un avion à faibles émissions d’ici 2035 et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans la dynamique du secteur aéronautique, qui met un accent croissant sur l’innovation et la réduction de son empreinte carbone. En combinant leurs ressources et leurs savoir-faire, les deux entreprises espèrent non seulement contribuer à un avenir plus vert pour le transport aérien, mais aussi répondre aux attentes des principaux acteurs de l’industrie, toujours plus exigeants en matière de durabilité. À lire aussi Une machine unique en Europe inaugurée à Milmort pour l'aviation du futur: "C'est vraiment essentiel en termes de compétitivité"