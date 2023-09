Budget 2024: Elio Di Rupo promet "l'équilibre", quel impact sur le portefeuille des citoyens?

Elio Di Rupo et son gouvernement s'apprêtent à lancer les débats budgétaires. Quand notre journaliste l'interroge à ce sujet, le socialiste lance: "La première chose que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est qu'il n'y aura aucune taxe nouvelle." La raison évoquée est très simple: "Je trouve que nos concitoyens sont suffisamment taxés." Sans taxe donc, le ministre-président annonce "aller à l'équilibre en 2024". Il précise toutefois que la tâche ne sera pas aisée: "C'est difficile parce que mon gouvernement est composé de trois familles politiques, les écolos, les libéraux et les socialistes qui ont des objectifs différents. Il faut faire avec ces trois formations politiques des compromis qui permettent d'aboutir à des résultats et ça prend du temps."

Un déficit de 3 milliards