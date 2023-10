Combien de temps devons-nous travailler pour payer nos factures d’énergie ?

Les Belges consacrent en moyenne un peu plus de 5% de leur budget (en moyenne 2.050 euros/an) pour payer leurs factures d’énergie. Mais à combien de jours de travail cela correspond-il sur une année ? Et combien de jour devait-on travailler y a 30 ans pour payer nos factures d’énergie ?

Il y a 30 ans, en 1993, pour couvrir cette même consommation, avec le salaire moyen de l’époque, il fallait travailler plus de 17 jours (des chiffres fournis par Statbel, l’office belge de statistique). Proportionnellement, le gaz coûtait donc plus cher il y a 30 ans. Mais les prix du gaz sont extrêmement volatiles.

Prenons maintenant l’électricité. Son poids dans notre portefeuille est relativement stable : 12 jours de travail par an aujourd'hui, contre 11 il y a 30 ans. Mais deux factures se sont par contre envolées. Celle du mazout d’abord. Remplir une cuve de 2.000 litres, nous coûtait il y a 30 ans près de 11 jours de travail. Pour remplir la même cuve aujourd’hui, il faudra travailler 21 jours, soit près d’un mois de labeur rien que pour le mazout. Et puis, il y a l’eau. En 1993, 2 jours de travail suffisaient pour payer la facture annuelle, aujourd’hui il faut travailler 9 jours, plus de 4x plus, pour la même consommation.

En résumé, proportionnellement aux salaires net moyens, le gaz est moins cher aujourd’hui qu’il y a 30 ans, le cout de l’électricité est relativement stable. Par contre les prix du mazout et de l’eau se sont envolés.