Goldman Sachs: mieux qu'anticipé au 1T grâce à la banque d'affaires et aux marchés

La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a publié lundi des résultats pour le premier trimestre bien supérieurs au consensus des analystes, grâce notamment à ses activités de marchés et de gestion d'actifs.

L'établissement précise dans un communiqué que sa branche Global Banking et Markets (fusions-acquisitions, entrées en Bourse, levées de capitaux) a profité d'une "forte performance" des commissions dans la banque d'investissements, les titres à revenus fixes ainsi que les devises, les matières premières et les marchés boursiers. Le chiffre d'affaires a bondi de 15% sur un an à 9,73 milliards de dollars.

Il a constaté sur cette période une hausse des opérations de fusion-acquisition finalisées.