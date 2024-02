KBC augmente ses dividendes en raison d'un bénéfice annuel en hausse

Le bénéfice net de KBC est descendu à 677 millions d'euros au quatrième trimestre 2023, contre 727 millions d'euros un an plus tôt. Cette baisse est attribuée à la diminution des revenus nets d'intérêts et des résultats d'assurance, ainsi qu'une progression des coûts, dont les taxes bancaires et d'assurance.

Pour l'ensemble de l'année, son bénéfice net a toutefois progressé de 21%, se fixant à 3,4 milliards d'euros. Ce sont la République tchèque et les marchés internationaux qui ont principalement tiré ce chiffre à la hausse. Le bénéfice annuel de la division belge a quant à lui diminué de près de 10 millions d'euros, pour se fixer à 1,87 milliard d'euros.