L'Autorité belge de la Concurrence approuve la fusion de Franky et UpFresh

L'Autorité belge de la Concurrence (ABC) a approuvé la fusion de Franky et UpFresh en Fresh Food Group le 31 octobre, indique-t-elle lundi.

En tant que grossistes, Franky Fresh Food, qui fait partie de Willy Naessens Food Group, et UpFresh, appartenant à la famille Depuydt, fournissent des produits frais aux bouchers, traiteurs, épiceries fines, supermarchés indépendants, commerces de détail et entreprises de restauration collective, entre autres, à partir de deux sites principaux et de cinq hubs.

"Le nouveau groupe formé opérera dans tout le pays avec 434 collaborateurs et sept établissements", avaient précisé les deux grossistes en mars dernier au moment de l'annonce de la fusion.