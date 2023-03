Le BEL 20 et ses voisins européens évoluent dans le désordre

L'indice BEL 20 et ses voisins européens étaient partagés et peu modifiés lundi vers 11h, l'indice bruxellois repassant une nouvelle fois par son point de départ à 3.885 points avec 11 de ses éléments en baisse.

Galapagos (34,76) emmenait les hausses avec un gain de 1,9%, les baisses étant conduites par Aperam (37,39) et Umicore (32,02) qui cédaient 1,4 et 1,1%, ce dernier écart se retrouvant de même en Cofinimmo (82,25).

AB InBev (57,50) et Colruyt (25,66) étaient négatives de 0,6 et 0,3% à l'inverse de KBC (71,54) et Ageas (42,85) qui s'appréciaient de 0,4%.

arGEN-X (325,50) repassait par son point de départ tandis que Solvay (107,75) cédait 0,7%, écart présent à la hausse en UCB (80,42) ; GBL (81,72) et D'Ieteren (191,40) s'appréciant de 0,9 et 0,5%.

Ter Beke (86,60) bondissait par ailleurs de 3,3% supplémentaires alors qu'Unifiedpost (4,26) regagnait 3,1% après résultats.

Immobel (51,80) et Inclusio (15,90) valaient 2 et 3,2% de plus que vendredi, Kinepolis (43,34) et Exmar (9,43) gagnant 1,9 et 1,5%. Celyad (0,984) chutait enfin de 6,1% à l'inverse de Mithra (2,60) et Nyxoah (5,50) qui bondissaient de 8,3 et 10,9%.