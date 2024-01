Les Belges s'informent plus sur leur pension, mais s'inquiètent de leur avenir

Six Belges sur 10 estiment encore être insuffisamment informés quant au mécanisme des pensions, rapporte le sixième observatoire sur "les Belges et leur pension" commandité par le bancassureur CBC et réalisé par Ipsos auprès de 1.086 Belges âgés de 18 à 75 ans. Moins d'un tiers des répondants indiquent par ailleurs préparer leur pension pour maintenir le niveau de vie qu'ils souhaitent une fois retraités.