Les prix de l'immobilier effraient de plus en plus les acheteurs: comment expliquer la hausse de ces dernières années?

Le salon Batibouw ouvre ses portes ce week-end. L’occasion d’un constat chez de plus en plus de Belges: il devient difficile d’acquérir un bien immobilier face à la hausse des prix dans le secteur. Les taux d'emprunt ont eux aussi augmenté ces dernières années.

Le marché immobilier belge a connu une forte augmentation dans ses prix et dans ses taux ces 2-3 dernières années. Le taux d’emprunt est passé de 1,5% dans les années 2010 à 3,5% aujourd’hui. Les taux d’aujourd’hui ne seraient pas anormaux, ce seraient plutôt les taux de 2012 à 2021 qui étaient exceptionnellement bas.

Des prix déraisonnables donc, qui selon lui ont explosé ces 3 dernières années. Un constat que nuance Philippe Ledent, économiste chez ING. "Il faut bien comprendre que cette période entre 2012 et 2021 était une période tout à fait exceptionnelle", explique-t-il.

Une situation exceptionnelle, qui expliquerait également des taux d’emprunt plus élevés qu’il y a 10 ans. "On avait un problème à générer de la croissance économique et la banque centrale avait tendance à abaisser les taux pour soutenir l'économie", précise l'économiste.

Aujourd’hui, ces taux sont donc plus élevés et influencent le prix de l’immobilier. "Les niveaux des taux et les prix de l'immobilier agissent un peu comme des vases communiquantes. Celui qui attend que les taux baissent, probablement les prix de l'immobilier vont monter. Peut-être que le bon moment pour acheter un bien est le moment où vous trouvez le bien qui vous convient".