"On marche sur la tête": pourquoi les travailleurs des forges Clabecq devront encore attendre pour recevoir les indemnités réclamées

Le 3 janvier 1997, la faillite des forges de Clabecq est officialisée. Mais 26 ans plus tard, elle n'est pas tout à fait clôturée. Les anciens syndicalistes se mobilisent toujours pour que les droits des travailleurs soient respectés. Pour eux, il n'est pas normal qu'aujourd'hui encore, les ouvriers des forges n'aient reçu que 47% de leurs indemnités. "Ils nous doivent encore 20 millions d'euros à tous", déclare Silvio Marra, ancien délégué syndical chez Clabecq. "Qui sont les tous? Ce sont les 1.810 ouvriers, des 300 employés et des 100 cadres", détaille-t-il ensuite.

2 Un dû bloqué

Ce montant, 20 millions d'euros de salaires arriérés, correspond à la valeur d'un terrain de 11 hectares à Vilvoorde, appartenant aux forges de Clabecq. Un procès devait se tenir en appel ce lundi, mais il a été reporté dans plus d'un an, puisque l'État souhaite récupérer la totalité de cette somme. Elle aurait pourtant permis d'indemniser les travailleurs. "Depuis le début, c'est empêcher les travailleurs d'accéder à ce qui leur était dû, et empêcher qu'ils soient les premiers créanciers, et les premiers payés", indique Françoise Thirionet, militante. "Depuis que la curatelle gère les possessions des forges de Clabecq, chaque fois qu'il y a eu de l'argent, l'État a dit 'Je veux cet argent, je suis prioritaire' et à chaque fois les travailleurs n'ont pas reçu leur dû."