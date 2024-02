Pierre-Yves Dermagne veut interdire aux banques cette pratique liée aux comptes d'épargne

Les banques qui empêchent les clients d'ouvrir un compte d'épargne sans compte courant ne pourraient bientôt plus pouvoir le faire. Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie, souhaite faire passer une loi pour interdire cette pratique.

Il a expliqué, au micro de Martin Buxant, que cela vise surtout à améliorer la concurrence : "Ça part d'un constat qui a été réalisé par l'autorité belge de la concurrence, qui a estimé qu'en Belgique, il n'y a pas suffisamment de concurrence qui fonctionne entre les grandes banques du pays. Avec des tarifs qui sont plus élevés que chez nos voisins, des services qui sont souvent de moins bonne qualité que chez eux. Donc, on doit vraiment faire en sorte que la concurrence fonctionne mieux entre les banques. Que les clients puissent plus facilement changer de banques. Ça passe notamment par l'interdiction de ventes de comptes liés", justifie le ministre.