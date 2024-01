Plus de 15 millions d'euros perdus sur des plateformes frauduleuses de trading en 2023

L'an dernier, l'autorité des services et marchés financiers (FSMA) a reçu 2.170 notifications pour des fraudes, dont 933 rien que pour attirer l'attention sur des plateformes de trading frauduleuses, arnaque la plus fréquente. Parmi les consommateurs qui ont contacté la FSMA pour ce sujet, 73% avaient déjà investi et perdu au total 15,482 millions d'euros de la sorte, ressort-il du tableau de bord de l'organisme publié jeudi.