Vers une quatrième hausse du BEL 20 qui a frôlé les 3.800 points

La tendance restait positive jeudi matin en Europe avec un indice BEL 20 qui gagnait 1,3% vers 11 heures en s'inscrivant à 3.795 points avec tous ses éléments dans le vert à la seule exception de Barco (27,06) qui cédait près de 0,1%.

GBL (78,18) et Sofina (202,00) étaient en tête avec des progressions de 2,8% devant Aedifica (73,90) et Cofinimmo (81,75) positives de 2,7 et 2,4%, WDP (27,02) remontant de 1,9%. Aperam (34,09) et Umicore (30,64) étaient positives de 2,1 et 1,8%, AB InBev (60,74) gagnant 1% tandis que KBC (63,68) et Ageas (40,00) s'appréciaient de 0,2 et 1,1%.

Ackermans (151,80) et D'Ieteren (177,50) valaient 1,5 et 0,9% de plus que la veille, Elia (122,10) et Melexis (104,50) gagnant 0,8 et 1,8%. Hors BEL 20, on remarquait le plongeon de 11,8% de la BNB (584,00) après la publication de ses résultats la veille et une forte réduction du dividende. Exmar (9,29) et Xior (30,00) se distinguaient par contre par des bonds de 3,7 et 3,8%, Care Property Invest (12,60) et Immobel (47,30) progressant de 2,8 et 2,4%, Unifiedpost (4,16) et Deceuninck (2,56) de 3,3 et 2,2%.

Mithra (3,02) et MDxHealth (0,291) gagnaient enfin 5 et 2,5% supplémentaires, Biosenic (0,1358) et Nyxoah (7,00) progressant de 2,9 et 2,8%, IBA (15,96) et Celyad (0,869) de 2,3 et 2,5%. L'euro s'inscrivait à 1,0865 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0840 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 58.185 euros, en recul de 225 euros.