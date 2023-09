Vivian ne peut pas acheter un séchoir à linge extérieur avec ses éco-chèques: voici pourquoi

Une question relative aux éco-chèques, ce mercredi. C'est Vivian qui nous la pose, via le bouton orange Alertez-nous. Il aimerait s'acheter un sèche-linge. Il nous explique, qu'il peut en acheter un, électrique, avec ses éco-chèques. Mais, un séchoir, manuel, qu'on plante dans le jardin et donc, qui ne consomme rien, il ne peut pas l'acheter. Il ne comprend pas cette absurdité...

Le but, ce n'est pas de choisir dans tout ce qui existe. Cette liste a été établie en tenant compte de l'augmentation globale des prix pour permettre aux Belges de s'équiper en produits électroménagers, avec un bon label énergétique (c'est vraiment LE référent !) qui peuvent coûter plus cher.

Pour le coté pratique, les travailleurs qui y ont droit reçoivent, au maximum 250 euros de chèques par an (valables deux ans).

Aujourd'hui, plus de 2 millions de travailleurs du secteur privé en bénéficient et de plus en plus d'entreprises en octroient.

C'est un avantage exonéré d'impôts, et de côtisations sociales. Selon une récente étude, le système permettrait d'économiser jusqu'à 350.000 tonnes de CO2 par an.

L'année dernière, les produis les plus achetés avec des écho-chèques concernaient le jardinage, l'éclairage LED, les appareils ménagers

ou encore, l'alimentation BIO.