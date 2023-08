Conducteur de quad abattu à Oupeye: le TEC prend une décision radicale après plusieurs incidents

À la suite d'incidents graves et répétés à divers endroits de la commune d'Oupeye et dans la zone de La Préalle à Herstal, le TEC, la société de transports en commun de Wallonie, a décidé de dévier ses autobus sur les lignes 5 et 7, et de ne plus desservir Hermée, Vivegnis, Oupeye et la zone de La Préalle. Une décision prise en concertation avec les autorités locales pour une durée indéterminée et qui a pour but de protéger tant les conducteurs que les passagers, explique la société.

Des bus attaqués

Deux bus de la ligne 7 ont en effet fait l'objet d'attaques lors de ces trois dernières soirées, comme le relate la responsable de la communication externe, Isabelle Tasset: "Les bus ont été caillassés, d'abord dans la nuit de vendredi à samedi, par un groupe d'une vingtaine de personnes qui ont détruit les vitres, et cette nuit, un autre bus a été pris à partie par des personnes cagoulées qui ont lancé des fumigènes à l'intérieur du véhicule". Une dizaine de passagers étaient à bord au moment du deuxième fait.