Cultures de cannabis démantelées en Hainaut et à Bruxelles : de 6 mois à 6 ans de prison

La sixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a prononcé lundi des peines de prison, comprises entre 6 mois et 6 ans, contre des gens impliqués dans plusieurs cultures de cannabis démantelées en Hainaut et à Bruxelles. Des peines de travail ont aussi été prononcées.

Le chef de cette association a été condamné à une peine de six ans de prison ferme. Trois peines de quatre ans ont été prononcées contre ses adjoints. Les autres peines sont comprises entre six mois et trois ans. Les peines de confiscation sont de 40.000, 16.000 et 8.000 euros.

Le ministère public avait dénoncé l'audace des prévenus "qui entretiennent la délinquance acquisitive au sein de notre société".