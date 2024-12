"Je n'ai pas de revanche à prendre": Paul Magnette aura-t-il des "regrets" s'il n'est jamais Premier ministre?

Partager:

Paul Magnette, président du Parti Socialiste belge et père de quatre enfants, partage ses réflexions sur sa vie personnelle et politique. Au-delà de ses fonctions publiques, le politicien reste profondément attaché à sa ville et à sa famille. Il s'est confié au micro de Christophe Deborsu.

Invité dans RTL info Signatures, Paul Magnette, président du Parti Socialiste, a abordé divers sujets de politique belge et internationale. Mais une fois l'émission terminée, l’homme politique s’est prêté au jeu des questions plus personnelles : "Avez-vous peur de la mort ?" ou encore "Quel est votre talent caché ?" L'occasion de découvrir une facette méconnue de l'ancien bourgmestre de Charleroi. À lire aussi "Avec le PS, ça fait longtemps qu'on aurait un gouvernement, croyez-moi": Paul Magnette critique les négociations bruxelloises qui s'éternisent RTL Info : Pourquoi faites-vous de la politique ? Paul Magnette : Je fais de la politique pour essayer d'améliorer la vie des gens. Je croise encore très souvent des gens qui me disent : “On fait tous les efforts, on travaille et la vie est dure et on a peu de joie. On doit joindre les deux bouts sans arrêt. C'est compliqué”. Je trouve que tout le monde a le droit au bonheur.

Allez-vous faire de la politique jusqu'à la fin de votre vie ? Non, je ne veux pas faire de la politique jusqu'à la fin de ma vie. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, faire autre chose. Et puis se reposer. Tant que je suis utile, je continue. Et puis après on verra. Ressentirez-vous un manque si vous ne devenez jamais Premier ministre ? Non, je ne ressentirais pas un manque, si je ne suis jamais Premier ministre, je n'ai pas de revanche à prendre sur la vie. Je veux juste être utile. Pensez-vous redevenir bougmestre de Charleroi un jour ? Je ne crois pas que je serai un jour à nouveau bourgmestre de Charleroi. Je l'ai été pendant douze ans. Ça a été vraiment quelque chose de passionnant. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour transformer la ville. Mais après, d'autres ont pris la relève et c'est bien comme ça.