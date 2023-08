Début d'une grève de 24h à la prison d'Anvers

"Il s'agit sans aucun doute d'une action de grande envergure et largement soutenue", a déclaré le représentant syndical Bjorn Achten (ACV). "Nous demandons à la direction d'appliquer la politique disciplinaire de manière plus stricte et plus rigoureuse. Pour l'instant, nous ne la voyons pas prendre des mesures supplémentaires. La politique du gouvernement est également erronée."

L'ensemble du personnel se réunira à la porte de la prison à 13h00 vendredi.