Deux piétons tragiquement fauchés à Waremme: l'automobiliste a pris la fuite

L'un des piétons a perdu la vie sur le coup, tandis que l'autre a succombé à ses blessures après son transport à l'hôpital. Il s'agit de deux quadragénaires, l'un domicilié à Oleye (Waremme) et le second à Liège.

Jusqu'à présent, les circonstances exactes de cet accident restent floues, mais selon les informations de Sudinfo, on évoque une possible course de vitesse entre plusieurs véhicules.