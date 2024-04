Deux suspects interpellés à la suite d'une course-poursuite entre Bruxelles et Châtelineau

Une course-poursuite a été engagée dans la nuit de mardi à mercredi depuis Bruxelles et s'est achevée vers 01h00 du matin à Châtelineau (Châtelet, Hainaut) avec un accident et un incendie, a indiqué le parquet de Charleroi, confirmation une information de plusieurs médias. Les deux occupants de la voiture, nés en 1995 et 1996 ont été privés de liberté.