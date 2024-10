Un homme de 55 ans tué par un ours en Slovaquie

Un ours brun a attaqué et tué un homme âgé de 55 ans en Slovaquie. L'homme, qui cueillait des champignons dans une zone forestière près du village de Hybe, était accompagné d'une autre personne lorsque l'ours a attaqué, selon une porte-parole de la police interrogée samedi par le média slovaque Sme.

Il s'agit du deuxième décès causé par un ours en Slovaquie ces dernières années. Le dernier incident du genre remonte à 2021, également dans la région de Liptov, à l'est du pays.

Un hélicoptère de secours a pu localiser l'homme grièvement blessé par l'animal dans une zone vallonnée. Un secouriste est descendu jusqu'à lui à l'aide d'un treuil. "L'ours a toutefois touché l'une des principales artères des membres inférieurs de l'homme, ce qui a entraîné une grave hémorragie et un arrêt cardiaque", a indiqué le rapport des secours.

On estime à 1.300 le nombre d'ours bruns en Slovaquie. Ils vivent principalement dans les montagnes ou les forêts denses. Les autorités ont récemment autorisé d'abattre des dizaines de ces ursidés en raison du fait qu'ils ne craignent plus l'homme ou qu'ils étaient devenus une menace pour la vie, la santé et les propriétés des locaux.