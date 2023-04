Dix-huit et trente mois de prison pour deux dealers de cocaïne en association

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi après-midi Mohammed G. à 18 mois de prison avec un sursis simple de 5 ans et Islem S. à 30 mois de prison ferme. Ces derniers étaient poursuivis pour détention et vente de cocaïne en association durant plusieurs mois. Le duo avait reconnu la vente de la drogue, tout en contestant l'association et la période infractionnelle. Le ministère public avait requis des peines de 30 mois et 4 ans de prison contre le duo de prévenus.

La peine la plus lourde avait été demandée à l'encontre d'Islem S., en état de récidive et condamné en septembre 2021 à 15 mois de prison pour des faits similaires. Me Cigna et Me Druart, à la défense, avaient plaidé un sursis et la plus grande clémence du tribunal pour leurs clients.