Inauguration d'une rue en hommage à Eunice Osayande, travailleuse du sexe tuée en 2018

En nommant cette nouvelle rue Eunice Osayande, la Ville de Bruxelles souhaite attirer une "attention permanente sur toutes les femmes (oubliées) victimes de traite humaine, de violences sexuelles et de féminicides".

"Près de la moitié (42%) des femmes âgées de 16 à 69 ans ont subi des violences sexuelles et/ou physiques. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé chez les travailleuses du sexe. La lutte pour faire tomber ces chiffres incroyablement élevés mérite plus d'attention et d'urgence. Et c'est exactement pourquoi nous dédions cette rue à Eunice Osayande aujourd'hui", a expliqué Ans Persoons, échevine de l'Urbanisme à la Ville de Bruxelles.