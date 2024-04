Info trafic: de gros embarras de circulation sur l'E19 en direction de Bruxelles

08h34 Beaucoup de files sur l'E19 Les longues files évoquées tout à l'heure sur l'E19 Mons-Bruxelles résultent en fait d'un accident à Nivelles en bande de gauche. Cet axe étant crucial pour rejoindre Bruxelles, 45 minutes de files sont constatées entre Familleureux et l'Aire de Nivelles. Un peu avant sur cette E19, vous ralentissez également 15 minutes entre l'Aire du Bois du Gard et Thieu, 10 minutes entre l'Aire du Roeulx et Houdeng-Goengies. Ensuite ces ralentissements se prolongent sur la E42 avec 25 minutes entre Houdeng-Goegnies et Chapelle-lez-Herlaimont avec toujours un poids lourd en panne en bande de droite à Manage dans la zone de travaux. Une situation toujours fort compliquée vers Bruxelles avec entre 20 et 30 minutes à ralentir sur la plupart des grands axes : 30 minutes sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles, 20 minutes sur la fin de la E411 avec de forts ralentissements également (25 minutes) entre BOUGE et l'Aire d'Aische-en-Refail. 25 minutes sur le ring extérieur entre Waterloo et Léonard. 20 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles depuis Tubize. Et la situation sur le ring intérieur est aussi complexe avec 20 minutes entre Haut-Ittre et Halle, 10 minutes entre Dilbeek et jette, 1/2 heure entre Expo et Machelen et 20 minutes entre Wezembeek et Tervuren. Soit un total de 1h20 sur l'ensemble du ring intérieur.

08h13 451 kilomètres de files Un trafic bien plus chargé qu'hier en direction de la Capitale ce matin ! Entre 20 et 30 minutes de perdues sur la plupart des grands axes... 30 minutes de perdues sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Bierbeek et Woluwé-Saint-Etienne 20 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Overijse et le Carrefour Léonard et 25 minutes dans les travaux au départ de Champion 30 minutes sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard 30 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Malines-sud et Machelen 30 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Erpe-Mere et Ternat 20 minutes sur l'E429 entre Tubize et le ring de Bruxelles (RO) Sur le ring intérieur : 15 minutes entre Haut-Ittre et Halle, 10 minutes entre Grand-Bigard et Jette, 30 minutes entre Expo et Machelen et encore 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Vous ralentirez aussi 15 minutes sur l'E19 entre l'Aire du Bois du Gard et Thieu, 30 minutes sur cette même E19 entre Familleureux et l'Aire de Nivelles. 25 minutes sur l'E42 Mons-Liège entre Houdeng-Goegnies et Chapelle-lez-Herlaimont vers Liège En région liégeoise, vous ajoutez 15 minutes sur l'E40 entre l'aire de Melen et Herstal. Enfin on signale un véhicule en panne à Bruxelles en bande de droite dans le Tunnel Rogier en direction du Midi. Un total assez impressionnant de 451 km de files cumulées sur notre réseau routier.

07h32 De nombreuses files L'accident qui s'était produit entre le Carrefour Léonard et Tervuren sur le Ring extérieur de Bruxelles vient d'être dégagé. Bien évidemment, encore pas mal de soucis de circulation avec un 30 minutes à ajouter entre Mont-Saint-Jean et Léonard. Des répercussions sont à constater évidemment sur l'E411 Namur-Bruxelles avec 20 minute à ajouter entre Overijse et le Carrefour Léonard. (On signale aussi 10 minutes de plus entre Daussoulx et Aische-en-Refail. Sur l'E40 venant de Liège, vous ralentissez 30 minutes depuis Bierbeek. Toujours 25 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Alost et Ternat. 20 minutes entre Expo et Machelen sur le ring intérieur, 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. 15 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen. Vous ralentissez aussi 10 minutes sur la E42 Mons-Liège entre Houdeng-Goegnies et Chapelle-Lez-Herlaimont en direction de Liège. Enfin, pour les frontaliers, 20 minutes à ajouter entre Hondelange et Bridel au Luxembourg.

07h12 Accident à hauteur du carrefour Léonard On rappelle cet accident sur l'E42 Mons-Liège à hauteur de Verlaine. Les bandes de gauche et du milieu sont obstruées en direction de Liège. Vous ralentissez 6 minutes entre Villers-Le-Bouillet et l'Aire de Verlaine. Toujours sur cette E42, un camion est en panne à hauteur de Manage toujours et ce dans la zone de travaux en direction de Liège. Quelques zones de ralentissements déjà à signaler : Sur l'E40 Gand-Bruxelles où vous ralentissez 25 minutes sur 14 km entre Alost et Ternat en direction de Bruxelles. Sur le ring intérieur, 5 minutes entre Grand-Bigard et Jette, 15 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen puis également 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. On signale à l'instant un accident dans l'autre sens sur le ring extérieur à hauteur du Carrefour Léonard en direction de Zaventem. La bande de gauche est bloquée. Les files commencent à se former en amont depuis Groenendaal (+10 min) 10 minutes à ralentir sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. Sur l'E40 Liège-Bruxelles, ce sont 2 x 6 minutes que vous devrez ralentir : de Haasrode à Heverlee puis plus loin de Everberg à Woluwé-Saint-Etienne

06h31 Un accident à signaler Un accident vient tout juste d'être signalé sur l'E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Verlaine en direction de Liège. 1 Véhicule serait immobilisé en bande de gauche, prudence. Vous ralentissez sur le ring intérieur entre Zellik et Jette (+3 min) puis entre Strombeek-Bever et Machelen (+8 min) et bien évidemment entre Wezembeek-Oppem et Tervuren (+10 min) Les tous premiers coups de frein également sur l'E429 entre Lembeek et Halle (+2 min)