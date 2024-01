Info trafic: de longues files à Bruxelles après la fermeture de deux tunnels

08h19 Tunnels fermés à Bruxelles Un véhicule avec nacelle en panne a provoqué la fermeture des tunnels Rogier et Botanique en direction du Midi, a annoncé ce vendredi matin l'agence régionale Bruxelles Mobilité. Vers 8h00, de longues files étaient constatées depuis la Basilique de Koekelberg à la suite de cet incident. Le temps de parcours est allongé de près d'une demi-heure entre Basilique et Madou en raison des embouteillages provoqués par ces fermetures, précise Bruxelles Mobilité. "Les feux en surface ont été modifiés entre Yser et Madou pour augmenter la capacité, et diminués à Basilique pour ralentir l'entrée en ville", a précisé à Belga Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. Les tunnels pourront rouvrir dès que le véhicule sera dépanné.

08h10 Le point sur les routes Bonne nouvelle à Bruxelles : L'accident dans l'échangeur de Strombeek-Bever entre le ring extérieur et l'A12 a été dégagé. Par contre, quelques soucis de circulation dans le centre avec les Tunnels Rogier et Botanique qui sont toujours fermés en direction du midi. Petit point autour de Bruxelles avec les files toujours les plus importantes sur l'E429 Tournai - Bruxelles avec 15 minutes de perdues entre Tubize et le Ring à Halle. 15 minutes également sur l'E19 venant d'Anvers depuis le Parking de Peutie. 5 minutes sur le ring intérieur entre Grand-Bigard et Jette puis 10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen. 5 minutes entre Groenendaal et le Carrefour Léonard en direction de Zaventem. Les files sont donc assez réduites ce matin avec 165 km de files cumulées sur notre réseau routier. On vous rappellera cependant d'être très prudent car l'avertissement aux conditions glissantes est toujours en vigueur et ce jusque 13h.

08h00 La situation dans les transports Le TEC annonce la reprise de nombreuses lignes de bus après deux jours de perturbations sur le réseau wallon de transport en commun. Du côté de la SNCB, des retards et suppressions restent possibles en raison des conditions hivernales. Si toutes les lignes circulent à nouveau en province de Luxembourg, la situation est plus contrastée en province de Namur, où une cinquantaine de bus ne circulent pas ce vendredi matin alors que toutes les autres lignes connaissent des déviations. En province de Liège, une quarantaine de lignes sont interrompues et la plupart des autres font également face à des déviations. Dans la région de Charleroi, on compte une quinzaine de bus en circulation, alors que le métro continue de rouler. Sur le reste du Hainaut, la majeure partie des lignes reste à l'arrêt à Mons-Borinage et dans le Centre, avec des déviations sur les autres lignes en circulation. Dans le Hainaut occidental, les arrêts restent limités, mais les déviations sont toujours nombreuses. Du côté de la SNCB, les perturbations sont plus limitées. Les trains circulent à vitesse réduite sur la ligne Courtrai-Zottegem, un train est tombé en panne entre Malines et Zaventem et un aiguillage est tombé en panne entre Tongres et Hasselt : autant d'incidents qui peuvent entraîner des retards et suppressions.

07h35 Situation encore calme ce matin Un accident est signalé dans l'échangeur entre le ring de Bruxelles et l'A12 venant d'Anvers à hauteur de Strombeek-Bever. La bretelle serait fermée en venant d'Anvers. Bonne nouvelle : L'accident sur la E40 Bruxelles-Liège à hauteur du Parking de Tirlemont a été dégagé en direction de Liège. Seules quelques files habituelles constatées : Entre Groenendaal et le Carrefour Léonard mais c'est très réduit tout comme sur l'E411 jsute avant le Carrefour Léonard. 5 minutes de perdues dans les travaux entre Eghezée et l'Aire d'Aische-en-Refail. Maintenant 10 minutes (ce sont les plus longues files) sur l'E429 entre Tubize et Hal. Attention donc aux éventuelles plaques de verglas. Prudence et bonne route.

07h30 Les transports en commun roulent globalement Les trains subissent quelques retards ce matin, mais rien d'alarmant. Quant aux bus et aux trams, ils roulent sur Bruxelles. En Wallonie, les lignes TEC pourraient encore être déviées par endroits, surtout dans le Luxembourg où des annulation sont à prévoir. Renseignez-vous en temps réel sur le site du TEC si vous devez prendre le bus ce matin.

07h10 Attention, conducteur fantôme sur N4 vers Namur Attention ! Les automobilistes ciculant sur la nationale 4 Luxembourg-Arlon-Namur-Bruxelles en direction de Namur risquent de rencontrer un conducteur fantôme à hauteur de Marche en Famenne. Ne pas dépasser et serrer à droite. Une circulation qui n'a rien de comparable avec celle d'hier. On reste toujours en phase de vigilance renforcée et on se méfiera ce matin des plaques de glace ou de neige durcie, ou encore, du brouillard givrant par endroits. Deux accidents s'étaient produits sur l'E40 à hauteur de Tirlemont, un dans chaque sens. Il reste uniquement celui en direction de Liège à hauteur du Parking de Tirlemont. La circulation s'effectue par la bande d'arrêt d'urgence. Quelques files sont constatées entre Tirlemont et l'Aire de Hélécine. On parle de moins de 5 minutes. 6 minutes de files habituelles sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Machelen et sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. A Bruxelles, on signale la fermeture des tunnels Rogier et Botanique en direction du Midi.

06h34 Deux accidents sur l'E40 Bruxelles-Liège Un accident s'est produit sur l'E40 Bruxelles-Liège à hauteur du parking de Tirlemont en direction de Liège. Le passage serait difficile et la circulation se fait par la bande d'arrêt d'urgence. Un autre accident s'est aussi produit dans l'autre sens vers Bruxelles à hauteur de l'accès Tirlemont. Toujours sur cette E40, un camion est en panne à hauteur de Barchon en direction d'Aix-la-Chapelle. il se trouve en bande de droite.