Ce produit est la star des magasins spécialisés lors des périodes de dégel: de plus, il ne vous coûtera que très peu d'argent

C'est le produit du moment : dans les magasins spécialisés ou chez les accessoiristes pour voiture, les bidons de lave-glace se vendent à tour de bras. "En hiver, on sait que c'est la période où tout le monde vient en prendre, donc nous sommes prévoyants et nous avons énormément de stock", explique Bernard Noël, gérant d'une boutique spécialisée.

Le produit à base d'alcool, de glycol et d'eau distillée est particulièrement efficace pour nettoyer les pare-brise et éliminer les traces de sel. Résistant jusqu'à -25°, il offre une protection des conduits, des pompes et des essuie-glaces contre le gel et il évite de coûteuses réparations. "Ce n'est pas un produit très cher et il permet d'éviter d'avoir des dépenses très coûteuses", note le gérant, qui conseille à tout le monde d'avoir de la réserve chez soi.