"Certaines lignes pourraient encore être déviées": des perturbations encore prévues sur le réseau TEC et sur le rail

En province de Liège, une quarantaine de lignes sont interrompues et la plupart des autres font également face à des déviations. Dans la région de Charleroi, on compte une quinzaine de bus en circulation, alors que le métro continue de rouler. Sur le reste du Hainaut, la majeure partie des lignes reste à l'arrêt à Mons-Borinage et dans le Centre, avec des déviations sur les autres lignes en circulation. Dans le Hainaut occidental, les arrêts restent limités, mais les déviations sont toujours nombreuses.

Il est recommandé de suivre le site letec.be pour se tenir au courant de la situation du réseau au fil de la journée. Du côté de la SNCB, les perturbations sont plus limitées. Les trains circulent à vitesse réduite sur la ligne Courtrai-Zottegem, un train est tombé en panne entre Malines et Zaventem et un aiguillage est tombé en panne entre Tongres et Hasselt: autant d'incidents qui peuvent entraîner des retards et suppressions.

La société ferroviaire appelle également les voyageurs à visiter le site belgiantrain.be pour s'informer sur la situation du réseau.