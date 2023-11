La Justice enjoint à Conner Rousseau de se rendre à la Caserne Dossin

Éméché, le socialiste flamand s'en était pris à des policiers à la sortie d'un café de Sint-Niklaas et les avait incités à se servir de leur matraque contre les Roms de la commune. Eventé dans la presse, cet incident avait provoqué une vive polémique et poussé M. Rousseau à présenter ses excuses au cours d'une conférence de presse.

Une plainte a été déposée par des représentants de la communauté rom. Le parquet de Flandre orientale a entamé une procédure de médiation, qui s'accompagne de mesures à propos desquelles il n'a pas donné de détail. Les explications sont venues de l'intéressé qui devra se rendre à la Caserne Dossin à Malines, Mémorial de la Shoah en Belgique, et suivre des séances chez un thérapeute sur l'impact des mots et du langage. Un assistant de justice veillera durant un an à la correcte application des mesures.