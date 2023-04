La législation sur la reconnaissance préalable de culpabilité sera assouplie

Depuis 2016, il est possible de procéder à une convention de reconnaissance préalable de culpabilité ("guilty plea"). Celle-ci permet à un suspect de "plaider coupable" et de raccourcir la procédure judiciaire. Une convention entre le ministère public et le suspect/prévenu est alors conclue.

Mais ce dispositif n'est, aux yeux du ministre, pas suffisamment mis en œuvre. L'avant-projet de loi, à présent soumis au Conseil d'État doit donc permettre ce recours plus régulier à cet outil. Une implication de la victime est aussi prévue.