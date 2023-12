La procureure générale du Pérou suspendue pour six mois

La procureure générale du Pérou, Patricia Benavides, a été suspendue six mois dans la nuit de mercredi par la justice pour trafic d'influence et faveurs politiques présumés, en plein conflit ouvert avec la présidente du pays.

Le Conseil national de justice, qui est chargé de nommer, confirmer et destituer juges et procureurs, a annoncé dans un communiqué la "suspension pour six mois à titre provisoire de Patricia Benavides comme procureure suprême du Ministère public".

Une sanction prononcée pour qu'elle ne puisse pas faire obstruction à l'enquête ouverte contre elle.