"La régulation dans notre domaine est nécessaire", affirme le CEO de la loterie nationale

Le CEO de la Loterie nationale, Jannie Haek, a assuré vendredi que "dans un monde de jeux de hasard, il est évident que les autorités interviennent et régulent". M. Haek a fait cette déclaration à l'occasion d'un colloque organisé à Bruxelles sur le rôle et l'avenir des loteries en Europe.

M. Haek a également assuré que la Loterie nationale faisait partie de l'héritage, qu'elle permettait au pays de se construire et de créer des identités.

"La régulation dans notre domaine est la bienvenue, elle est nécessaire", a-t-il encore affirmé. Le CEO estime que sans l'intervention d'autorités, de gouvernements ou d'États, les jeux de hasard n'existeraient pas. Cette intervention est, selon lui, nécessaire dans un souci d'ordre public, pour protéger le consommateur et éviter les problèmes d'addiction, bien qu'il affirme que les jeux de la Loterie nationale créent moins de dépendance que les autres jeux de hasard.

Le président de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Koen Lenaerts, a également affirmé que les loteries constituent un "phénomène social diversifié et complexe" qui existe depuis des siècles en Europe et qui fait partie de l'héritage culturel du continent.

M. Lenaerts a ensuite évoqué différents cas juridiques de la CJUE qui ont redessiné le paysage juridique actuel des loteries, dont un jugement concernant la loterie nationale belge contre la société "The Right Frequency" en 2016, l'accusant d'avoir mis en place une pyramide de Ponzi. La Loterie nationale a gagné devant la CJUE et la cour d'appel d'Anvers a également jugé qu'il s'agissait d'un système pyramidal.

Les différents jugements évoqués ont notamment permis de renforcer la protection juridique des consommateurs, a expliqué M. Lenaerts.