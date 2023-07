Le domicile du CEO de Delhaize Belgique vandalisé, une plainte va être déposée

L'habitation où réside le CEO de Delhaize Belgique, Xavier Piesvaux, a été vandalisée durant la nuit de vendredi à samedi. L'information, communiquée par les activistes responsables de jets de peinture sur la façade a été confirmée par le porte-parole de l'enseigne, Roel Dekelver. "On va porter plainte", précise-t-il.

S'en prendre à la vie privée des collaborateurs "va trop loin" et "est inacceptable", commente le porte-parole. "On ne peut pas accepter ces actes de vandalisme que rien ne justifie", ajoute-t-il, précisant qu'une plainte allait être déposée et que contact serait pris avec les autorités.