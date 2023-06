Le gouvernement sénégalais justifie la non arrestation de l'opposant Sonko

Le gouvernement sénégalais a justifié jeudi par les délais de la justice et le "principe de précaution" le fait que les autorités n'ont toujours pas fait arrêter l'opposant Ousmane Sonko, condamné à de la prison ferme et bloqué chez lui.

Elle a déclenché les pires troubles qu'ait connus le Sénégal depuis des années. Les heurts ont causé au moins 16 morts selon les autorités, 23 selon l'ONG Amnesty International et 26 selon l'opposition.

Le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, a justifié les "restrictions" qui lui sont imposées par les appels lancés par ce dernier à la "résistance".

"Quelqu'un qui se lève pour dire qu'il va faire une caravane (un cortège), qu'il va faire des rassemblements sans déclaration (préalable)... On constate des décès, est-ce qu'on va le laisser faire le tour du Sénégal, faire des rassemblements et compter les morts derrière? On ne peut pas", a-t-il dit.

Il a indiqué que ces "restrictions" pouvaient être "progressives" et que les barrages autour du domicile d'Ousmane Sonko pouvaient être levés quand les autorités le jugeraient bon.