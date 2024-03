L'État belge condamné à agir pour mettre fin à la torture de Nizar Trabelsi

Le tribunal de première instance de Bruxelles vient, à nouveau, de condamner l'État belge à agir pour mettre fin à la torture de Nizar Trabelsi, emprisonné depuis 2001, sous peine d'astreinte pouvant atteindre 200.000 euros, indiquent lundi ses avocats, Mes Christophe Marchand et Dounia Alamat.

Nizar Trabelsi est un ancien djihadiste tunisien qui a été jugé et condamné à dix ans de prison en Belgique. L'ancien sympathisant d'Al-Qaida a ensuite été livré aux États-Unis, où il a été enfermé pendant dix ans avant d'être acquitté en juillet dernier pour un projet d'attentat contre la base militaire américaine de Kleine-Brogel.

Face à cette extradition, l'État belge avait été condamné à de multiples reprises par la justice belge et la Cour européenne des droits de l'homme, en vertu du principe de droit international de "non bis in idem", qui veut que nul ne puisse être poursuivi deux fois pour les mêmes faits.