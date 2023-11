Menacé de mort, le Médiateur fédéral dépose plainte avec constitution de partie civile

Dans un communiqué, M. Touwaide a précisé avoir pris "les mesures de protection qui s'imposent" pour qu'il ne soit pas "attenté à sa vie".

Selon le Médiateur fédéral, des menaces de mort sont proférées à son encontre dans quelque 400 messages électroniques adressés à AirportMediation et émanant de personnes prétendument domiciliées à Grimbergen. Il s'agit de menaces, notamment de mort du style "je suis à jamais décidée de vous poursuivre indéfiniment, de ne rien lâcher; j'espère que vous aller crever ...., on va pourrir vos vies; je vous souhaite de passer des pires moments dans vos vies de m....; on ne vous lâchera plus; on ne va pas vous rater; ..."