Mexique: 58 des 66 personnes enlevées à Culiacan ont été libérées

"Aujourd'hui, seize personnes supplémentaires sont rentrées chez elles, douze adultes et quatre mineurs, soit un total de 58 personnes retrouvées", a déclaré Gerardo Mérida, secrétaire à la Sécurité publique de l'Etat de Sinaloa, sur X.

Le gouvernement local n'a pas indiqué les raisons de ces enlèvements et n'a annoncé aucune arrestation.

Cet événement était survenu au lendemain de la mort de trois personnes lors d'un affrontement armé à Badiraguato (nord-ouest), ville natale de l'ancien chef du cartel de Sinaloa, Joaquin "El Chapo" Guzmán, qui purge une peine de prison à perpétuité aux Etats-Unis pour trafic de drogue et blanchiment d'argent.

Vendredi les ravisseurs armés, cagoulés et vêtus de noir, sont arrivés à bord de fourgons et ont tiré des coups de feu en l'air, selon un rapport du secrétariat à la Sécurité de l'Etat, auquel l'AFP a eu accès.

Avec plus de 450.000 assassinats et 100.000 disparitions depuis le lancement en 2006 d'une offensive militarisée contre les trafiquants de drogue, le Mexique est l'un des pays les plus violents au monde.