Mort de Laura et disparition de Marc à Tenerife: un couteau retrouvé dans la voiture

L'enquête concernant la disparition d'un couple de deux Belges, Marc Olbrechts (71ans) et Laura Trappeniers (66ans), à Tenerife se poursuit. Alors que le corps démembré de la femme a été retrouvé dans l'océan, son mari reste lui toujours introuvable. La police belge poursuit les recherches.

Selon Het Laatste Nieuws, de nombreux éléments posent question. On savait déjà que la porte extérieure du domicile du couple était restée ouverte et que la lampe de la salle de bain était allumée. Mais on apprend maintenant qu'un verre de vin rouge accompagné d'un morceau de chocolat ont été aperçu sur la table dans la maison.

Plus étrange encore: les clés et le GSM de Laura sont restés à l'intérieur. Leur voiture avait pourtant disparu. Le véhicule a été retrouvé samedi avec un détail inquiétant à son bord. D'après les informations de nos confrères de Het Laatste Nieuws, un couteau aurait en effet été retrouvé à l'intérieur de l'Opel bleu du couple.